Woning onbewoonbaar na hevige keukenbrand

Ranst - Een woning in de Meir in Oelegem (Ranst) werd woensdag onbewoonbaar verklaard na een hevige brand. Die ontstond in de keuken, maar de brand verspreidde zich snel doorheen de hele woning. Eén vrouw werd uit voorzorg met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond meer dan waarschijnlijk door een vergeten pot op het kookvuur. Op het moment van de brand was niemand meer in de woning aanwezig. Het vuur had vrij spel in de open woning en verspreidde zich razendsnel door de hele woning aan hoge temperaturen.

Uiteindelijk heeft de brand zichzelf verstikt omdat er geen ramen waren gesprongen en het vuur dus geen zuurstof meer kreeg. De brandweer van Brandweer Zone Rand kwam ter plaatse om in de keuken nog een deel van het vuur te blussen en de woning te verluchten.