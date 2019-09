Wim stond aan de basis van het winstgevende Thomas Cook België: “Ik heb de Vlaming leren reizen, en nu ligt alles in duigen”

Zelzate -

Hij begon in 1972 met één potlood achter een bureautje, bij zijn aftreden in 2006 bracht zijn bedrijf ruim 1 miljoen Belgen per jaar naar hun vakantiebestemming. Wim Desmet (71) is in rouw door het faillissement van zijn geesteskind. “Ik heb het vliegen in België gedemocratiseerd”, zegt hij. “De Belgische tak deed het ondanks alles heel goed, maar in Londen stapelden de schulden zich op.”