Back to basics: Club Brugge gunt blik in ouderwetse (en dubbele) kleedkamer voor bekertreffen tegen Francs Borains

In de 1/16de finales van de Beker van België trekt Club Brugge vanavond naar Henegouwen voor het duel met Royal Francs Borains. De club uit tweede amateurklasse beschikt niet over een gloednieuwe voetbaltempel, integendeel: blauw-zwart gunde een blik in de ouderwetse kleedkamer waarin ze vanavond zitten. Wegens plaatsgebrek kregen ze er zelfs twee. Voor heel wat spelers ongetwijfeld een terugkeer naar lang vervlogen tijden van bij de jeugd...