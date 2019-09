Anderlecht feliciteert ex-jeugdspeler Remco Evenepoel: “Ander shirt, hetzelfde talent”

Hij leek op weg om de nieuwe Leander Dendoncker te worden. Maar plots vond Anderlecht Remco Evenepoel, de aanvoerder bij de U17, niet meer goed genoeg. Hij ging dan maar fietsen. Paars-wit is zijn voormalige pupil echter niet vergeten: “Ander shirt, hetzelfde geweldige talent: proficiat Remco Evenepoel #sportingboy.”

Het verhaal van Remco Evenepoel is uniek. Hij werd op zijn vierde op een voetbalkamp ontdekt door RSC Anderlecht. “Ik speelde er jaren aan een stuk alles en trok op mijn elfde naar PSV, bij een gastgezin. Maar na drie jaar keerde ik terug naar Anderlecht omdat mijn mama ziek was en ik meer bij haar wou zijn. Ik werd er aanvoerder bij de U15 en ook bij de Rode Duivels. Ik was een verdedigende middenvelder, de toekomst als voetballer lachte mij toe.”

Maar de droom om de nieuwe Leander Dendoncker te worden spatte uiteen. “Bij de U17 mocht ik plots niet meer meedoen. Ik heb nooit een uitleg gekregen. Ik ging nog naar KV Mechelen, maar mijn voetbalplezier was weg. Anderlecht wou mij ook niet loslaten, waardoor ik alleen nog vriendenmatchen mocht spelen. Ik heb er eind maart de brui aan gegeven.”

Remco ging dan maar wat rondrijden op de fiets van zijn papa Patrick, een ex-prof. “Ik heb altijd graag met de fiets gereden. Op vakantie ging ik met papa vaak mountainbiken. Ik vroeg een licentie aan en een week later reed ik mijn eerste koers. Ik eindigde in het peloton. In mijn tweede koers, het provinciaal kampioenschap tijdrijden, werd ik tiende. Op een gewone fiets. Ik werd meteen ingelijfd bij het Forte Young Cycling Team van Patrick Verschueren.”

Waarna hij meteen uitgroeide tot een topper. Op die twee wielen gaat hij zo hard, dat hij in januari als prof mocht starten bij het Quick-Stepteam van Patrick Lefevere. Remco besefte meteen dat hij ooit in een pot met wielerelixir is gevallen. “Ja, zoals ik worden er wellicht niet veel geboren. Ik heb een talent meegekregen dat ik moet koesteren. Ik ga er dan ook voluit voor.”

LEES MEER. Van aanvoerder van Anderlecht tot “de nieuwe Eddy Merckx”: maak kennis met Remco Evenepoel