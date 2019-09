Beernem / Torhout -

Torhoutenaar Maurits Stael blies woensdag 108 kaarsjes uit. De man, die sinds 2012 in het rust- en verzorgingstehuis Rusterloo in Beernem verblijft, is sinds april vorig jaar de oudste mannelijke Belg. Zijn geheim? “Elke dag een glas paardenmelk.”