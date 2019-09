Boris Johnson daagt parlement uit om regering te laten vallen: “Dien maar een motie van wantrouwen in”

De Britse premier Boris Johnson heeft het Britse Lagerhuis toegesproken nadat het Hooggerechtshof oordeelde dat het schorsen van het parlement onwettig was. Die beslissing noemde hij “verkeerd”. Johnson daagde de oppositie ook uit om een motie van wantrouwen in te dienen. Hij lijkt overtuigd dat ze dat niet gaan doen. “Hij (Labour-leider Corbyn nvdr.) wilt deze job niet, en de rest van de oppositie wilt hem ook niet.” Ook wenkte hij uitdagend in de richting van Corbyn: “Come on then.”

Parlementsvoorzitter Bercow zette vanmorgen bij aanvang van de zitting meteen de toon. “Welkom terug op de werkvloer”, klonk het. De heel zaal antwoordde met een luide yeah. Een hele dag scheen het business as usual tot kort voor 18u (lokale tijd) Johnson toekwam in het parlement. Hij wou eerst wat slaap inhalen nadat hij halsoverkop vertrokken was vanop de VN klimaattop New York.

Hij nam een zijingang om de manifestanten bij de ingang van het parlement te mijden. Dat het geen fijne speech zou zijn, stond in de sterren geschreven. Nadat het Brits Hooggerechtshof oordeelde dat het schorsen van het Parlement onwettig was, wankelt de stoel van Johnson . De oppositie riep eerder al meerdere malen om zijn ontslag. Rond 18u30 (lokale tijd) nam Johnson het woord.

“Drie jaar geleden stemde het Britse volk om te vertrekken uit de EU. Ook al hadden heel wat partijen vlak daarna beloofd om het resultaat te respecteren, velen hebben sindsdien geprobeerd de Brexit te saboteren. Ik niet, ik wil de Brexit nog steeds uitvoeren.”

Over de beslissing van het Hooggerechtshof was hij kort: “Het Hof was verkeerd.” Vervolgens haalde hij meermaals uit naar de oppositie en Labour-leider Jeremy Corbyn. “Het enige waar zij (de oppositie nvdr.) mee bezig zijn, is hun obsessief verlangen om de Brexit tegen te houden.” Een tweede Brexitreferendum is niet aan de orde vindt Johsnon. “Ze hebben een optie (verkiezingen nvdr.), maar die durven ze niet aan.”

Tot slot daagde Johsnon Corbyn, Labour en de oppositie uit: “Jullie hebben tot morgen om een motie van wantrouwen in te dienen.” Indien die motie er komt, kan er morgen over gestemd worden.

Achterpoortjes

Johnson gaf eerder al aan dat hij nieuwe verkiezingen wil. Hij is namelijk zijn parlementaire meerderheid kwijt en hoopt zo wankele positie wat te verstevigen. De oppositie is daar ook voor te vinden, maar niet eer er absolute garanties zijn dat Johnson de Benn-wet (die een no-deal Brexit bij wet verbiedt nvdr.) zal respecteren. Volgens bronnen aan ITV zou Johsnon van plan zijn die wet te omzeilen. Zo zou hij, in het geval van een no deal, de EU om uitstel vragen, maar zou hij ook voorwaarden stellen die de EU onmogelijk kan aanvaarden. Op die manier wil hij de Brexit alsnog laten plaatsvinden op 31 oktober, deal or no deal.

Op de vraag of Johnson op zoek zal gaan naar achterpoortjes in de Benn-wet, zoals onaanvaardbare voorwaarden stellen, was Brexit-minister, Martin Callanan, karig met zijn antwoord. “De regering zal de wet respecteren”, klonk het. “Gaat hij uitstel vragen om dan een tweede brief te schrijven met ‘aanvaard mijn vraag om uitstel niet’?”, vroeg Labour-parlementslid Toby Harris. “We zullen de wet respecteren.”