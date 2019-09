Politie graaft naar peuter die 36 jaar geleden verdween

Katrice Lee was amper twee toen ze in 1981 verdween in een winkelcentrum in Duitsland waar haar vader gekazerneerd was als beroepsmilitair. Nu heeft de politie een mogelijke verdachte gearresteerd en wordt er gegraven naar het lichaam van het meisje.

De vader van de vermiste Britse peuter Katrice Lee is terug “naar de hel” geweest. Zo noemen ze de plaats waar het Britse meisje verdween. Ze was met haar mama en tante op 28 november 1981 in het winkelcentrum van Paderborn toen ze een moment uit het oog werd verloren. En plots was ze weg.

Getuigen waren er niet. En camera’s hingen er nog niet toen.

Lee was Britse maar woonde met haar ouders in Duitsland, waar haar vader militair was. Dagen, weken, is er met man en macht naar haar gezocht. Ook door militairen. Zonder resultaat.

Haar vader, Richard Lee, is nu een 69-jarige gepensioneerde sergeant-majoor.

Hij is blij met de arrestatie. Maar of hij ook de dader is, zal nog moeten blijken.

Dat zijn dochter nog leeft, lijkt uitgesloten. “Tenzij ze verkocht is aan een koppel dat zelf geen kinderen kon krijgen”, zegt hij.