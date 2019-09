Thibaut Courtois en Eden Hazard op de bank bij Real Madrid: Belgen krijgen rust

De twee Belgen worden gespaard voor de topper tegen Atlético aanstaande zaterdag en het Champions League-duel tegen Club Brugge van dinsdag.

Hazard werd voor de match wel gehuldigd: hij mocht samen met Marcelo, Modric en Ramos zijn trofee in ontvangst nemen voor zijn plek in het Wereldelftal van het Jaar.

Our FIFA FIFPro World11 representatives show off their trophies at the Bernabéu!



