Miss-kandidates kunnen niet op reis door problemen bij Thomas Cook: “Niemand lijkt ons te kunnen helpen”

Niet alleen voor de duizenden toeristen is de Thomas Cook-affaire een drama. Ook de organisatie van Miss De Luxe zit met de handen in het haar omdat ze normaal gezien eind volgende week met de finalistes naar Turkije vertrekken. “Gaat de reis door of niet, wij weten het zelf niet”, zegt Frederic De Vos.

Miss De Luxe is geen verkiezing zoals de meeste andere schoonheidswedstrijden. Ze staat open voor vrouwen van 18 tot 55 jaar. Kandidates mogen ook gehuwd zijn, wat bij miss België bijvoorbeeld niet mag. Zelfs kindjes hebben, is geen bezwaar. En ook met een maatje meer kan je inschrijven.

“Veel deelnemers hebben er altijd van gedroomd om eens mee te doen aan een echte miss-wedstrijd. Maar vaak mochten ze niet van hun ouders en grijpen dus nu toch hun kans”, zeggen organisatoren Natasja Pitteman en Guy Desmedt. Volgend jaar bestaat hun organisatie tien jaar.

De finale vindt dit jaar plaats op 30 november in salons Mantovani in Oudenaarde. Maar eerst gaan de elf finalistes, zoals dat ook bij de echte Miss België gebeurt, een weekje naar de zon. Om de choreografie in te studeren, filmpjes te maken en fotoshoots te doen.

“De reis en het hotel in Turkije zijn al een tijd geleden betaald voor 24 mensen. Kandidates en crew. Maar sinds deze week zitten we met de handen in het haar. Thomas Cook stopt met onmiddellijke ingang alle reizen. Wat nu? We weten het zelf niet”, zegt Frederic De Vos.

Garantiefonds

De organisatie ging te rade bij het Garantiefonds. Maar daar zeggen ze dat Thomas Cook mogelijk een doorstart maakt en dat de reis misschien toch zal kunnen doorgaan. “Misschien. Boeken bij een andere maatschappij wordt ons afgeraden. Want stel dat de reis dan toch zou doorgaan, kunnen we niets recupereren van het Garantiefonds. Bij Thomas Cook zelf krijgen we niemand aan de lijn die ons verder kan helpen. Omdat die mensen het zelf niet weten, denk ik”, zegt De Vos.

“Met een andere maatschappij naar ginder vliegen, is een optie. Want de kamers zijn betaald. Maar dat kost de organisatie weer een pak extra geld natuurlijk. Hopelijk krijgen we snel duidelijkheid. Voor ons, organisatie, maar ook voor de kandidates die zo hard uitgekeken hebben naar de reis.”