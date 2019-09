Bill Cosby moet 2,5 miljoen euro aan erelonen advocaten en gerechtskosten betalen

De Amerikaanse tv-ster Bill Cosby moet tegen het einde van dit jaar 2,5 miljoen euro betalen aan gerechtskosten en erelonen voor zijn advocaten. Cosby werd veroordeeld voor het verdoven en verkrachten van een vrouw. In de hoop aan een celstraf te ontsnappen ging hij keer op keer in beroep tegen uitspraken van de rechters.

Bill Cosby heeft alles in het werk gesteld om veroordeling te voorkomen en dat heeft hem aardig op kosten gejaagd. Tegen het eind van zijn eerste jaar in de gevangenis krijgt hij de rekening gepresenteerd: 2,75 miljoen dollar of 2,5 miljoen euro.

Ondanks al die juridische inspanningen werd hij vorig jaar toch veroordeeld tot minimum drie en maximum tien jaar celstraf voor het drogeren en verkrachten van Andrea Constand in 2004. Oorspronkelijk waren er drie aanklachten, maar die werden samengevoegd tot één zaak. Cosby is ook nu weer in beroep gegaan tegen de veroordeling. Het Hooggerechtshof van Pennsylvania buigt zich daarover.

LEES OOK. Amerikaanse tv-beroemdheid Bill Cosby (81) moet minstens 3 jaar de cel in