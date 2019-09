Homans besliste over omstreden moskee op basis van achterhaalde informatie

Leuven -

Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) en verschillende parle­ments­­leden zijn niet te spreken over de trage manier waarop de Staats­veiligheid heeft gereageerd in het dossier van de Leuvense moskee Al Ihsaan. Eerst waarschuwde de Staatsveiligheid voor de radicalisering van een lesgever in de moskee. Daarna, pas nadat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) erover gesproken had, raakte een nota bekend waaruit bleek dat de contacten met de man al in februari waren verbroken.