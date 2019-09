Het houdt niet op: Vincent Kompany valt opnieuw geblesseerd uit bij noodlijdend Anderlecht

Alsof de crisis bij Anderlecht nog niet zwaar genoeg is: het houdt niet op voor Anderlecht. In de Beker van België viel de heroptredende Vincent Kompany na 25 minuten opnieuw geblesseerd uit...

Anderlecht was op het veld van Beerschot in de 1/16e finales in de Beker van België ook al op achterstand gekomen na een misser van doelman Hendrik Van Crombrugge.

Vincent Kompany was nog maar net terug van een hamstringblessure en werd eigenlijk nog niet in de basis verwacht. Gezien de crisis bij paars-wit (5 op 24!) zette de speler-coach zich echter zelf op het wedstrijdblad voor de cruciale bekerwedstrijd. Die beslissing bleek echter te voorbarig en opnieuw tastte ij naar zijn rechterdij...

(later meer)

