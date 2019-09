Prostituees bieden diensten steeds vaker aan vanuit Airbnb: “Eigenaar riskeert vervolging voor pooierschap”

Brugge - Prostituees huren steeds vaker een vakantiewoning via Airbnb, om daar klanten te ontvangen. In Brugge, waar er in tegenstelling tot steden als Oostende, Gent of Brussel geen rosse buurt is, ontdekten eigenaars al dat huurders hun woonst hiervoor misbruikt hadden.

“Het fenomeen is in opmars”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Een eigenaar die zijn appartement in Zeebrugge een maand aan twee vrouwen verhuurde, hoorde achteraf van de buren dat ze prostituees waren.” Volgens een rapport van de politie gaat het vooral om prostituees van buitenlandse origine. De stad heeft nog geen formele klachten over overlast ontvangen.

Helemaal onschuldig is dat niet, zo waarschuwen experts in het strafrecht. “Eigenaars die achterhalen dat hun vakantiewoning hiervoor gebruikt is, kunnen best meteen een klacht indienen. Anders riskeren ze nog vervolgd te worden voor pooierschap.”