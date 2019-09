Club Brugge, AA Gent en andere eersteklassers laten zich niet verrassen in de zestiende finales van de Croky Cup

Nadat Cercle Brugge en Waasland-Beveren zich dinsdag lieten verrassen in de 1/16e finales van de Belgische beker, bleven de andere eersteklassers woensdag voorlopig foutloos. Club Brugge, AA Gent, Charleroi, KV Kortrijk, Zulte Waregem, Moeskroen en KV Oostende bekeren een ronde verder. Anderlecht, Eupen en STVV zijn nog bezig aan hun match.

Zulte Waregem- KFC Duffel: 4-2

Bansen, Walsh, Mensah, Govea, Bjordal en Oberlin kwamen aan de aftrap maar Zulte Waregem startte verbazend zwak tegen Duffel uit tweede amateurklasse. Al na negen minuten stond het 0-1: Verlinden legde een vrije trap gekruist binnen. Zulte Waregem kwam zelfs goed weg nadat Lode Vertonghen – de broer van Rode Duivel Jan – een hoekschop over knikte. Het tempo lag te laag maar Essevee ontsnapte toen het afstandsschot van Yildiz uiteen spatte op de lat. Bjordal leidde echter nog voor rust de 1-1 van Govea in met een leuke actie op de flank en Essevee kwam kwieker uit de kleedkamer. Larin vond Bjordal aan de tweede paal, Bruno werkte het leer over de lijn. Een kwartiertje voor affluiten besliste Larin de partij dan helemaal. Bruno prikte nog zijn tweede van de avond tegen de touwen en Cobos Copado duwde vanop de penaltystip met een panenka de einduitslag voorbij Bansen.

RFC Seraing United - Kortrijk: 1-3

Kortrijk bekert verder na een 1-2-overwinning op het veld van RFC Seraing, getekend Fraser Hornby. De Schot was matchwinnaar met een goal en assist en woog op de defensie. De Kerels hebben – naast een ticket voor de volgende ronde – opnieuw een targetspits beet. Kortrijk wilde geen misstap begaan tegen RFC Seraing en stelde een mix van basisspelers en reserven op. Toch begon de Luikse club uit eerste amateurklasse best snedig aan de wedstrijd. De Kerels beseften dat ze met vuur aan het spelen waren en schakelden een versnelling hoger. Julien De Sart met een voorzet naar Hornby, die al springend de bal enig mooi in doel verlengde. Een mooie binnenkomer voor de Schot bij zijn tweede basisplaats in een seniorenmatch met inzet. Op het halfuur incasseerde Kortrijk de gelijkmaker. Doelman Jakubech verknalde zijn kans door knullig de bal in de voeten van Sanogo te spelen, die het cadeau in dankbaarheid aannam. 1-1 en alles te herdoen voor de Kerels. Dat was buiten Hornby gerekend. De Schot vroeg de bal op de linkerflank op, speelde Kage aan en die werkte simpel af. Rusten met 1-2. Seraing bleef druk zetten, maar liet de netten niet meer trillen. Op de laatste corner kwam doelman Mignon mee, maar dat brak hen zuur op. Via wat tussenstations geraakte de bal toch nog bij Kage, hij schoot tegen een teruggekeerde Mignon die uitgleed en De Sart legde voor open doel binnen.

Rupel Boom - Charleroi: 2-3

Rupel Boom voetbalde aardig mee maar kwam na zeven minuten goed weg toen Figys een kopbal van Nicholson tegen de paal devieerde. Aan de overzijde kopte De Paepe over. Bij een te korte terugspeelbal van Nurio ontzette Penneteau tegen de opzittende Laureys en caprioleerde de bal bijna in doel. Na een snelle aanval over rechts opende Rezaei – de spits van 5 miljoen, die mislukte bij Club Brugge – met een geplaatste kopbal de score. Rupel Boom was niet aangeslagen en bleef complexloos voetballen.

Dat resulteerde nog voor rust in de knappe gelijkmaker van Laureys. De snelle spits plaatste de bal van net buiten de zestien haarfijn in de benedenhoek. De tweede helft was nog maar net op gang gefloten toen de thuisploeg opnieuw mocht achtervolgen. Gholizadeh kreeg te veel vrijheid aan de rand van de zestien en krulde de bal heerlijk in de kruising. Vijf minuten voor affluiten leek opnieuw Rezaei de zege veilig te stellen, maar zorgde Laureys met zijn tweede van de avond nog voor een spannende slotfase.

Mandel United - KV Oostende: 0-2

De amateurs van Mandel deden zichzelf de das om tegen KV Oostende. Mulliez was onder de indruk van de omstandigheden en beging een strafschopfout, Rajsel gaf doelman Laleman geen schijn van een kans. Laleman moest nog een kopbal van Jonckheere in corner duwen, alvorens de Izegemse zenuwen wat onder controle geraakten. Jonckheere had toen al een open kans laten liggen. Net voor rust brak Mandel wel een paar keer uit en de verre lob van Tamsin belandde net boven het doel van Ondoa. Na rust was Mandel de evenknie van de eersteklasser. Het werd af en toe heet voor de goal van de soms wat onzekere Ondoa. Verspeeten waande zich even de held van de avond maar tot zijn grote verbijstering en woede werd zijn goal voor buitenspel afgekeurd. Geen verlengingen dus maar een eervolle exit voor Mandel dat wel nog het deksel op de neus kreeg van Fashion Sakala: 0-2.

Union - RCS Verlaine: 3-0

Verlaine raakte in de vorige ronde pas na strafschoppen voorbij eersteprovincialer Bambrugge. Het leek dan ook een hapklare brok voor Union, dat vorig jaar de halve finale haalde. De Deense coach Thomas Christiansen had er alvast vertrouwen in, want hij zette – op linksachter Kis na – zijn volledige typeploeg op de bank en in de tribune. Hamzaoui kopte al snel over. De Brusselaars kampeerden op de helft van de ploeg uit de tweede amateurklasse, maar een halfuur lang was het vooral genieten van de bij Union altijd enthousiaste gezangen op de tribunes van het honderd jaar oude Joseph Marienstadion. Maar toen stak Verlaine een eerste keer de neus aan het venster, Kristiansen moest de poging van Guillaume in hoekschop keren. Dat bleek het sein voor Unon om te ontwaken. Young glipte door de buitenspelval en slalomde voorbij doelman Racz die te laat kwam. Na rust strandde Bouekou op Racz, die ook een knal van Romero op de deklat duwde. Maar Union speelde met de handrem op. Fixelles trok vanop de stip de stekker uit de match na een penaltyfout van Racz op Haugen. Ferber zette nog een kers op de taart.

Uitslagen

Francs Borains - Club Brugge: 0-3

Eendracht Aalst - AA Gent: 0-4

Rupel Boom - Charleroi: 2-3

RFC Seraing United - Kortrijk: 1-3

Dessel Sport - Moeskroen: 0-1

Zulte Waregem - KFC Duffel: 4-2

Mandel United - KV Oostende: 0-2

Union - RCS Verlaine: 3-0

Cappellen - Eupen: 0-0 (verlengingen zijn bezig)

STVV - OH Leuven: 0-0

Beerschot - Anderlecht: 1-1

Dinsdag

Cercle Brugge - Rebecquoise: 0-1

Waasland-Beveren - Westerlo: 3-4

KSK Ronse - KRC Genk: 0-3

Donderdag

