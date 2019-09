Diagne al na één helft gewisseld bij Club Brugge

De spraakmakende transfer van Mbaye Diagne heeft Club Brugge op het veld nog geen windeieren gelegd. De spits die naar Anderlecht op weg was maar in laatste instantie voor blauw-zwart koos, werd na één helft in de Croky Cup op het veld van Francs Borains naar de kant gehaald voor Percy Tau.

Diagne speelde voor Club Brugge tot nu toe 17 minuten in de Champions League (uitgerekend tegen zijn ex-club Galatasaray), 3 minuten in de competitie tegen Cercle Brugge en nu dus 45 minuten in de beker tegen Franc Borains.

In Henegouwen moest Balanta in de eerste helft overigens al geblesseerd gewisseld worden door Sobol.