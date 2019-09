Vlaming in Griekse cel om zoontje thuis te krijgen: “Spendeer elke cent om dit tot goed einde te brengen”

Tongeren -

Wouter Waumans heeft deze week een nacht en dag in een Griekse cel doorgebracht, nadat hij zijn zoontje Emilios bij zijn Griekse ex was gaan halen. De vijfjarige jongen werd na de scheiding aan de vader toegewezen, maar zijn ex-vrouw weigert mee te werken. “Miel werd in het politiekantoor uit mijn armen gerukt. Zij vertrokken, terwijl ik in een cel werd opgesloten.”