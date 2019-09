Greta Thunberg reageert alle haat die ze afgelopen dagen over zich heen kreeg: “Geef ze geen aandacht”

De zestienjarige klimaatactiviste Greta Thunberg heeft op Twitter een gereageerd op de haatberichten die ze de afgelopen dagen over zich heen kreeg. Vooral haar emotionele en furieuze speech tijdens de VN klimaattop in New York leverde ronduit vileine reacties op. “Hier gaan we weer”, schrijft ze.

Woedend, met een knikkende stem en met een wijzende vinger sprak de 16-jarige de wereldleiders toe. “Hoe durven jullie”, klonk het. ““Jullie hebben mijn dromen gestolen met jullie holle woorden.”

Op sociale media kreeg haar speech veel bijval en lof, maar minstens evenveel bagger. “Hier gaan we weer”, schrijft ze. “Het ziet ernaar uit dat ze elk mogelijke lijn overschrijden om de aandacht af te leiden, om het maar niet te moeten hebben over de ecologische crisis en over de klimaatcrisis. Anders zijn, is geen ziekte en de huidige en beste wetenschappelijke kennis is geen opinie. Het zijn feiten.”

Ze snapt niet waarom volwassen mensen de spot drijven met tieners en kinderen die zich inzetten voor het klimaat en de wetenschap. “Ik denk dat ze zich heel bedreigd voelen door ons.”

LEES MEER. Mag het wat minder, Greta? Of moet het net meer? Experts over de emotionele speech van Thunberg

Tot slot raadt ze aan haatpraat geen aandacht te schenken. “De wereld is aan het ontwaken. De verandering komt, of ze dat nu leuk vinden of niet. Tot vrijdag op straat.”

It seems they will cross every possible line to avert the focus, since they are so desperate not to talk about the climate and ecological crisis.

Being different is not an illness and the current, best available science is not opinions - it’s facts. -> — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 25, 2019