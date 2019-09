“Geen toekomst als centrumpartij”: CD&V-topper krijgt wind van voren na stevige uithaal

CD&V zal centrum of niet zijn. Het persoonlijke pleidooi van Hendrik Bogaert om zijn partij een rechtse koers te laten varen, krijgt bij de Vlaamse christendemocraten weinig bijval. Volgens veel CD&V’ers toont de visienota van de Jabbekenaar aan dat hij straks kandidaat-voorzitter is.

“CD&V heeft geen toekomst als centrumpartij.” CD&V krijgt vaak het verwijt niet duidelijk genoeg te communiceren, maar dat deed Hendrik Bogaert met zijn visienota over zijn partij deze keer wel. Het Kamerlid en gewezen staatssecretaris liep altijd al in een rechtse buitenbaan en ook nu weer wil hij CD&V naar rechts duwen. Strenger zijn op het vlak van migratie en integratie en respect voor de tradities en normen en waarden. De partij heeft volgens hem geen andere keuze.

Maar veel bijval krijgt Bogaert niet, zeker niet bij de ACW-vleugel. Hij schopt ook tegen de schenen van de 12 apostelen – die in het rapport over de partij wel niet veel zeggen over welke koers de partij moet varen, maar wel aangeven dat het centrum de enige weg vooruit is. “Wij hebben met de apostelen een logische keuze voor het centrum voorgesteld. Dat hoeft niet grijs te zijn. Daar kan links en rechts ook terecht”, zegt Kamerlid Jef Van den Bergh. Bij een andere apostel, Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne, is eenzelfde geluid te horen. Hij vindt dat Bogaert vooral focust op thema’s waar CD&V nu al centrumrechts is, zoals migratie, de activering van werklozen of begroting. “Maar op andere thema’s zijn we centrumlinks. Als je alles optelt, zullen we in het centrum uitkomen.”

Verschillende parlementsleden wijzen ook op twee postelectorale onderzoeken die op de fractiedagen werden voorgesteld en waaruit blijkt dat CD&V goed zit in het centrum en dat veruit de meeste kiezers daar zitten. Alleen kan de partij die te weinig verleiden. “Wij zijn een centrumpartij en moeten dat blijven. Anders is het niet meer de partij waar ik voor heb gekozen en gaan onze kiezers zich ook bedrogen voelen”, zegt Kamerlid, Nahima Lanjri.

Bogaert moet ook veel kritiek slikken omdat hij binnen de partij weinig van zich laat horen en zijn kat stuurde naar de fractiedagen. Dat hij nu plots met een visienota op de proppen komt, verraste om die reden, niet inhoudelijk. Iedereen ziet de demarche als een start van Bogaerts campagne voor de voorzittersverkiezingen. Al wil hij zelf nog niet gezegd hebben dat hij kandidaat is. Iedereen wacht ook de beslissing van Hilde Crevits nog af. Indien zij voor het voorzitterschap gaat – wat velen hopen – zal wellicht niemand haar willen uitdagen. “Indien Hilde het niet doet, doet Hendrik het zeker,” luidt het binnen de partij.