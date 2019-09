Batshuayi opent zijn rekening bij Chelsea met twee goals

Michy Batshuayi krijgt weer voet aan grond bij Chelsea. Na drie (korte) invalbeurten in de competitie startte hij in de League Cup en maakte hij zijn eerste twee goals in de 7-1 tegen Grimsby Town (4de klasse). Hij draaide bij zijn eerste goed weg, om dan met links binnen te vlammen, en trapte in het slot in het slot vrijstaand binnen.