De catastrofe is vermeden. Anderlecht had tegen Beerschot verlengingen nodig, maar daarin werd de 1B-club nipt opzijgezet: 2-3. Alexis Saelemaekers was de redder met drie assists, maar daarmee hield het positieve nieuws op. Kompany viel weer uit en het spel was nog altijd niet om aan te zien.