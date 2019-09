Onderhandelaars maken zich op voor lange nacht

Na een dag pauze worden de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering donderdag opnieuw opgepikt. En, zo valt te horen, het zou wel eens een lange nacht kunnen worden. Of dat betekent dat er ook tot aan de finish wordt onderhandeld, daarover zijn de meningen verdeeld. “We hebben geen timing”, klinkt het bij de ene, terwijl anderen wel de ambitie hebben om door te duwen.

Volgens een aantal betrokkenen zijn er nog te veel knopen om donderdagnacht of vrijdag al een akkoord te hebben. “Er moet nog te veel door een smalle trechter geduwd worden”, zegt een CD&V’er. “Het zou me niet verwonderen dat er nog een crisette komt. We hebben nog geen slaande deuren gehad.” Eenzelfde geluid bij een Open VLD’er: “Het zal eerst nog wel ergens op moeten clashen.”

Als de onderhandelaars er toch tijdig uit raken, kunnen in het weekend congressen worden georganiseerd. Bij N-VA moet de uitnodiging daarvoor minstens 48 uur op voorhand vertrekken. Pas als de drie partijcongressen groen licht hebben gegeven, trekken de onderhandelaars zich terug om te beslissen over de posten. N-VA mag naast minister-president Jan Jambon nog vier ministers leveren, CD&V en Open VLD elk twee.

CD&V krijgt daarbovenop wellicht de positie van parlementsvoorzitter. Behalve Joke Schauvliege circuleert daarvoor ook de naam van Koen Van den Heuvel. “Ik laat nog niet in mijn kaarten kijken”, reageert die. “Maar in de voetsporen van Jan Peumans mogen treden is voor iedereen een mooie uitdaging.”(mvdr, fem, blg)