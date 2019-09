Veel uitgezette hamsters al dood

Goed en slecht nieuws over de “wilde hamster” die de Vlaamse overheid opnieuw tracht te introduceren in onze contreien. Van de bijna 50 exemplaren die de voorbije zomermaanden in de omgeving van het Limburgse Tongeren zijn uitgezet, zijn intussen bijna alle mannetjes gesneuveld. “Ze zijn opgegeten door roofdieren, of gedood door de scherpe messen van landbouwmachines”, zeggen de onderzoekers.

Toch is er ook goed nieuws. “Drie vrouwelijke hamsters die met zendertjes worden gevolgd, hebben nakomelingen gekregen”, zo blijkt ook uit camerabeelden. Dat zoveel mannetjes het loodje legden, heeft te maken met de uithuizigheid van de mannelijke hamsters, die zich veel verder van hun nest wagen en daardoor meer gevaren tegenkomen.

Toenmalig Minister van Landbouw en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) legde in 2015 800.000 euro aan subsidies opzij voor het project. De onderzoekers hielden er rekening mee dat relatief veel van de uitgezette hamsters snel zouden overlijden. Er worden de komende jaren daarom nog hamsters uitgezet, in de hoop zo uiteindelijk tot een stabiele populatie te komen. (wer)