Immuuntherapie Mathis volledig terugbetaald

De dure immuuntherapie die de kleine Mathis Geens uit Booischot op dit moment krijgt, zal volledig worden vergoed door het Bijzonder Solidariteitsfonds van het Riziv. Dat heeft de ziekteverzekering woensdag zelf laten weten. Hetzelfde geldt voor acht andere kinderen met neuroblastoom, een kwaadaardige tumor in het zenuwstelsel.

De behandeling, goed voor dik 180.000 euro, wordt in ons land al toegepast maar nog niet algemeen terugbetaald. De ouders van Mathis vreesden daarom het bedrag zelf te moeten ophoesten. Eerder kregen ze al een brief waarop stond dat de therapie “principieel” zou worden vergoed door het fonds, maar die nam de schrik niet weg. Maandag startten de ouders daarom een sms-actie, samen met het Kinderkanker Steunfonds, een vzw die het ingezamelde geld nu zal verdelen onder andere noodlijdende gezinnen met zieke kinderen.

De gentherapie die Pia nodig heeft, kan niet worden vergoed door het fonds. De behandeling is nog niet erkend in ons land, en kost 1,9 miljoen euro. Te veel voor het fonds dat zo slechts een paar kinderen per jaar zou kunnen helpen, zo zei bevoegd minister De Block eerder al. (blg, jom)