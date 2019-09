Mooie milieumiserie

Prachtige huisjes die in fel contrast staan met het water dat hevig door de straten van Mumbai stroomt. Een visser wordt door de golven meegesleurd en kan nog net op tijd gered worden door zijn collega’s voor hij door de zee wordt opgeslokt. Met die foto won SL Shanth Kumar de titel van beste milieufotograaf van het jaar. Naar aanleiding van de VN-klimaattop in New York werden prijzen uitgereikt voor de beste milieufoto’s. De prijzen werden uitgereikt door CIWEM, een Britse organisatie die met de wedstrijd “de vreselijke impact van de mens op de planeet” wil tonen. Hier een selectie van de mooiste milieumiserie.

Neville Ngomane

Amdad Hossain

Valerie Leonard

Aragon Renuncio Antonio

Frederick Dharshie

Sebnem Coskun

(sgg)