Komt Trump ook hier mee weg?

“Er wordt hier veel gepraat over de zoon van Biden en dat Biden de vervolging van zijn zoon heeft laten stoppen. Mensen willen weten wat er aan de hand is. Dus als je de minister van Justitie kunt helpen om dat te onderzoeken, dat zou geweldig zijn.” Dat ene fragment uit een telefoongesprek tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky, dat gisteren werd vrijgegeven, zet de VS in rep en roer.

Het is dan ook verre van onschuldig. Joe Biden, de vicepresident onder Obama, is de gedoodverfde presidentskandidaat van de Democraten en dus Trumps uitdager. In de peilingen klopt hij de zittende president met de vingers in de neus. Maar Trump rekent erop dat hij via Oekraïne bewijzen krijgt dat Biden niet zuiver op de graat is. De zoon van Biden, Hunter, had in volle Krim-crisis een adviseurspost gekregen bij een groot Oekraïens gasbedrijf. Tegen 50.000 dollar per maand. De grote baas van dat gasbedrijf zat stevig in het vizier van de Oekraïense openbare aanklager. Verschillende westerse landen hebben er toen op aangedrongen dat die aanklager moest opstappen, omdat hij weinig deed aan de corruptie in het land. Er is geen bewijs dat zoon noch vader Biden iets illegaals hebben uitgestoken.

Even voor zijn telefoontje met Zelensky liet Trump om en bij 400 miljoen dollar aan steun on hold zetten. Geld dat de Oekraïeners best konden gebruiken om de Russen van zich af te houden. Dan lijkt het er allemaal wel heel hard op dat de Amerikaanse president zijn positie aan het misbruiken is om er politiek bij te winnen.

“Heksenjacht”

De Democraten hebben de transcriptie van het telefoongesprek tussen de presidenten niet afgewacht om de impeachment-procedure in te zetten om Trump uit het Witte Huis te knikkeren. Een strategie waar Nancy Pelosi, de leider van Democraten in het Huis van Afgevaardigden, altijd weigerachtig tegenover stond. Met zo’n zet geef je Trump de kans om zich in zijn geliefde slachtofferrol te wentelen en maak je hem alleen maar sterker. “Maar met deze nieuwe ontwikkelingen kon ze eigenlijk niet anders”, zegt docent Amerikaanse cultuur Frank Albers (UA). “Als blijkt dat de president zijn macht heeft aangewend en financiële steun heeft bevroren met als doel een politieke tegenstander te besmeuren, dan kán je niet meer zeggen: Ach we laten het zo, want het zal toch niets opleveren.”

Trump maakt zich alvast geen zorgen. De kans is klein dat hij echt afgezet wordt (zie kader). De hele afzettingsprocedure is volgens hem hét bewijs dat de politieke elite van hem afwil. “Er is geen enkele president in de geschiedenis van ons land die zo slecht is behandeld als ik”, tweet hij. “De Democraten zijn verlamd door haat en angst. Dit zou nooit met een andere president gebeurd zijn. Heksenjacht!”

De interpretaties van de transcriptie vallen dan ook netjes samen met de partijgrenzen. De Democraten zien een smoking gun, het bewijs dat Trump zijn boekje te buiten ging. “Dit is hoe een maffiabaas praat die iemand afdreigt”, zegt Democraat Adam Schiff, voorzitter van de Inlichtingencommissie. “En het is duidelijk dat de Oekraïense president helemaal snapt wat van hem verwacht wordt.”

Maar de Republikeinen zien geen enkel bewijs. “De Democraten willen gewoon de verkiezing van 2016 ongedaan maken”, klinkt het overal. Of toch, her en der roert er zich eentje. Mitt Romney bijvoorbeeld, ooit presidentskandidaat tegen Obama. “Dit is diep verontrustend en we zullen wel zien waar het toe leidt.”