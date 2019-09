Vincent Kompany slaakt ondanks eigen blessure zucht van opluchting bij Anderlecht: “Na Brugge was ik echt heel kwaad”

Anderlecht kwam in de 1/16e finales van de Croky Cup met de schrik vrij op Het Kiel: pas na verlengingen werd met 2-3 gewonnen van Beerschot. Vincent Kompany viel dan wel zelf geblesseerd uit, de speler-coach slaakte een gigantische zucht van opluchting. Want de frustraties na het verlies in Brugge zaten erg diep, zo blijkt.

LEES OOK. Anderlecht wint pas na verlengingen tegen Beerschot: Saelemaekers vermijdt drama met drie assists

“Het was knokken, maar dat wisten we vooraf. Ze hebben ook een trainer die er voor staat”, reageerde Vincent Kompany opgelucht. “Eigenlijk was deze wedstrijd het verhaal van in het begin van het seizoen: we beginnen goed zoals gepland, alles werkt en dan worden we gepakt op zaken die we eruit moeten krijgen. Zaken waar we elke dag aan werken.”

“Na Brugge moest ik een risico nemen”

“Na Brugge was ik echt heel kwaad: ik sta niet voor het voetbal dat we daar getoond hebben. Ik had liever met 0-5 verloren en tenminste gespeeld op de manier dat we bij Anderlecht verwachten. Maar dat was niet het geval. Daarom moest ik vandaag spelen, ook al was het een risico. Ook al was het een risico: iedereen moest er bij zijn. Want we kunnen niet spelen zoals op Brugge en dan denken dat het gemakkelijk zal gaan op Beerschot. Ja, het was knokken maar we hebben tenminste ook ons voetbal gespeeld. En we hebben ook veerkracht getoond, want op dit moment is het zo dat wij twee keer zo hard moeten werken dan andere ploegen om iets te behalen. Maar we hebben deze keer wel ons voetbal gespeeld.”

“In de matchen voor Brugge deden we dat ook, ook al was het resultaat niet altijd positief. Daarom zal ik nooit meer afstappen van dat idee. We spelen aan de bal, we willen een positief geïnspireerde ploeg zijn. We bouwen aan een toekomstverhaal met een jonge ploeg maar alles staat of valt bij hoe we voetballen.”

“Blessure is minder erg”

Zelf wist hij dus dat hij een risico nam om na zijn hamstringblessure te spelen, en helaas viel hij opnieuw geblesseerd uit. “Het is dezelfde blessure maar ik denk niet dat ze even erg is. Vandaag moest ik dat risico pakken, het ging ook goed op training. Wat ik nog het meeste haat, is dat ik de jongens in moeilijke momenten voor de leeuwen moet gooien en ik er niet bij kan zijn.”