Impeachment-onderzoek tegen Trump: “Heb niemand bedreigd, het is allemaal een hoax”

In een reactie op de hetze rond zijn telefoongesprek met de Oekraïense president Volodomir Zelenski heeft de Amerikaanse president Donald Trump op een persconferentie in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York gezegd dat hij zijn Oekraïense ambtgenoot nooit onder druk heeft gezet. Hij doet de hele controverse af als een “hoax”.

Het Witte Huis publiceerde eerder op de dag een transcript van het gesprek dat Trump en Zelenski op 25 juli voerden. Daaruit blijkt dat Trump bij zijn ambtgenoot had aangedrongen op een onderzoek naar voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. Volgens de Democraten heeft Trump zich op die manier schuldig gemaakt aan inbreuken op de grondwet. De president zou geprobeerd hebben om met behulp van een buitenlandse regering de Amerikaanse verkiezingsrace te beïnvloeden, aldus de Democraten die dinsdag de eerste etappe van een impeachment-procedure tegen Trump lanceerden.

“Ik heb nooit iemand bedreigd. Geen zetje, geen druk, niets. Het is allemaal een hoax, mensen”, verklaarde Trump woensdag. Hij beschuldigde er in tegendeel de Democraten van dat zij Zelensky zouden hebben bedreigd. “Hiervoor een impeachment, da’s een grap”, klonk het voorts.

Een duidelijke vermoeide Trump herhaalde dat zijn telefoongesprek met Zelensky “perfect” was. De president beloofde ook om een transcript van een ander telefoontje met Oekraïne te zullen vrijgeven. Het gaat volgens de president om “het eerste telefoontje”, dat “erg onschuldig” was. Tegelijk is hij bereid om een gesprek tussen de Amerikaanse vicepremier Mike Pence en de Oekraïense president openbaar te maken.

Trump houdt naar eigen zeggen niet echt van het idee om dergelijk materiaal te publiceren, maar hij wil “transparant” zijn om de “valse beschuldigingen van de Democraten te ontkrachten”. Die sturen met hun “heksenjacht” aan op de “verdeeldheid en de vernedering” van het land. “De Democraten hebben dit gedaan tijdens de week van de Verenigde Naties, het was allemaal gepland...”, fulmineerde hij.