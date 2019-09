Tachtiger voor de rechtbank omdat hij kleindochter aanrandde en tegen zijn familie met zweep tekeer ging. Zijn uitleg: “Het waren andere tijden”

Herentals / Zoersel -

H.M. (84), een man uit Herentals, moest zich woensdag in de rechtbank verantwoorden voor de aanranding van zijn kleindochter toen zij 8 jaar oud was. Tijdens het strafonderzoek kwam ook aan het licht dat hij vroeger twee dochters had aangerand, en soms tegen zijn vrouw en kinderen met een zweep tekeer ging.