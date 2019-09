Bolat: “Ik moest Lamkel Zé eens op zijn plaats zetten”

Antwerp wil komaf maken met zijn slechte bekerreputatie en rekent onder meer op Sinan Bolat. De 31-jarige doelman blijft belangrijk, al zette hij volgens ploegmaat Refaelov een stapje terug in de kleedkamer sinds zijn aanvaring met Lamkel Zé, en is hij nu wat minder aanwezig. Bolat legt uit. “Kijk, dat met Didier moest er ooit van komen. Ik ben altijd positief met hem geweest. Maar ik zei hem ook altijd: ‘Stop alsjeblief met je gedoe. Misschien denk jíj dat het goed overkomt, maar dat is niet zo.’ Op een bepaald moment was het te veel. Als je net bent uitgeschakeld in Europa (door een domme rode kaart van Lamkel Zé, nvdr.), moet je ontgoocheld zijn. Al is het maar een dag of twee, dan ben je wat teruggetrokken en lach je minder. Maar dat was niet het geval. Dus moest ik die jongen eens op zijn plaats zetten.”

Daardoor houdt Bolat zich nu wat meer gedeisd. “Ik wil niet dat het lijkt alsof ik er altijd bij betrokken ben als er problemen zijn, gewoon omdat ik als enige het lef had om iets tegen Didier te zeggen – in zijn gezicht in plaats van achter zijn rug. Ik was altijd iemand die de ploeg ging motiveren of zei waar het op stond. Nu is het aan anderen. Voor de rest is dat voorval met Didier afgesloten. Hij heeft veel kwaliteiten en ik hoop dat hij het goed blijft doen.”