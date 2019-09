Jelle Van Damme (35) is terug, voor even dan toch. De voormalige cultheld van de Great Old speelt vanavond met Lokeren op de ­Bosuil, waar hij twee fantastische jaren kende. “Dat geroezemoes wanneer je het veld op stapt... Wel, daar krijg ik echt een kick van.”

Ook voor ons is het even wennen. We ontmoeten Van Damme niet langer in de flitsende Diamond Bar van de Bosuil, maar wel in het afgeleefde spelershome van Daknam. “Heel mijn carrière ben ik verwend geweest ...