Kristof Calvo in ‘Bedgeheimen’: “Ik kijk op naar Bart De Wever”

Groen-Kamerlid Kristof Calvo gaf toe dat de rubriek ‘Bedgeheimen’ van ‘Gert late night’ uit zijn comfortzone was, maar heeft er wel verteld over de oorsprong van zijn politieke stijl, de fysieke tol van de campagne en zijn respect voor Bart De Wever.

James Cooke wees Calvo erop dat hij soms het verwijt krijgt dat hij fel of hard is. “Ik zou niet op een andere manier aan politiek kunnen doen. Als je daar zit en je voelt iets, je bent kwaad, dan mogen mensen dat ook weten”, aldus Calvo. “Dat hardnekkige komt vooral een stuk van thuis uit. Als ik een acht had op school, vroeg mijn vader waarom ik geen negen had. Als ik een negen had, vroeg hij waarom ik geen tien had.”

“Na de campagne was ik echt kapot. Toen woog ik nog 58, 59 kilo of zo.” De teleurstelling over de tegenvallende resultaten was dan ook groot. “Ik vond dat echt een kutavond. Die uitslagen komen binnen, maar er staat wel een camera op je gezicht. Verschrikkelijk.” De maandag na de verkiezingen heeft hij wel gehuild.

Gevraagd naar wie van de partijvoorzitters hij opkijkt, antwoordde Calvo: “Ik vind het heel straf wat De Wever met zijn partij gedaan heeft: van een kleine partij iets groots gemaakt. Daar kan je alleen maar respect voor hebben.”