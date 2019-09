Amerikaanse bom ingezet bij dodelijke luchtaanval op burgers in Jemen

Een bom van Amerikaanse makelij viel op een woning in het Jemenitische Ta’izz en kostte het leven aan zes burgers. Dat meldt Amnesty International.

De Saudisch-Emiratische coalitie gebruikte op 28 juni bij een luchtaanval in Jemen Amerikaanse precisiemunitie. De lasergeleide bom viel op een woning in de Ta’izz-regio, en kostte het leven aan zes burgers, onder wie drie kinderen. Zo’n vijftien minuten na de eerste bom volgde een tweede luchtaanval. Vijf dagen later werd het huis nogmaals gebombardeerd. Getuigen stellen dat er op het moment van de aanval geen operationele militaire doelwitten in de buurt waren.

Volgens Amnesty International levert de bom, geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Raytheon, opnieuw een bewijs dat de VS wapens leveren die de coalitie gebruikt bij aanvallen in Jemen en waarbij het internationaal humanitair recht niet wordt gerespecteerd.

Oorlogsmisdaden

“Ondanks de hoop bewijzen dat de Saudisch-Emiratische coalitie herhaaldelijk ernstige inbreuken op het internationaal recht maakt, blijven de VS en andere wapenleverende landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk onbewogen door het leed en de chaos die hun wapens veroorzaken bij de bevolking”, zegt Rasha Mohamed, Jemen-onderzoeker van Amnesty International. Sinds de start van het conflict in maart 2015, onderzocht Amnesty tientallen luchtaanvallen waarbij het meermaals restanten van Amerikaanse munitie identificeerde.

In september brachten ook de Verenigde Naties een rapport uit waaruit bleek dat de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mogelijk medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden in Jemen. Zo leveren het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk wapens en logistieke steun aan de soennitische anti-Houthi coalitie, onder leiding van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Zij zouden opzettelijk burgers viseren, humanitaire hulp blokkeren en boerderijen bombarderen om de Jemenitische bevolking uit te hongeren.