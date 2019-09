Een jaar na haar dood geeft Canadees de moord op Belgische Amélie (28) toe

De 27-jarige Canadese verdachte van de moord op een Belgische toeriste Amélie Sakkalis (28) heeft bekend dat hij de vrouw omgebracht heeft. Hij moest voor de rechter verschijnen, bij wie hij schuldig pleitte. De man kent zijn straf in november.

Amélie Sakkalis, een 28-jarige toeriste uit Doornik, werd op 22 augustus ten noorden van het Canadese dorpje Boston Bar aangetroffen. Vermoord, zo bleek al snel, een dag nadat ze in Vancouver aangekomen was. Dat bleek uit het laatste bericht dat ze op Facebook gepost had.

“Hallo! Ik kom vandaag aan in Vancouver. Omdat alle herbergen goed vol lijken te zitten, vroeg ik me af of iemand mij voor de nacht thuis wil ontvangen”, schreef ze, “een zetel is meer dan voldoende. :-) En als iemand morgen richting Vancouver Island gaat: ik betaal graag mee voor de benzine!”

Het was het laatste teken van leven dat Sakkalis gaf op de dag van haar overlijden. De jonge vrouw was al sinds november vorig jaar op doorreis in Canada. Eerst in Oost-Canada, met een bezoek aan de Niagara Falls. Om uiteindelijk via de Rocky Mountains in het westelijke Vancouver Island te eindigen. Het waren de laatste dagen van haar droomreis. Maar plots liet ze niets meer van zich horen.

Chevrolet

De politie beschouwde de zaak meteen als prioritair. Ze haalde alles uit de kast, maar het verliep moeizaam omdat er geen papieren gevonden werden in de kleding van de Belgische. Daardoor duurde het even voor het lichaam geïdentificeerd kon worden.

“De speurders van het speciaal daarvoor opgerichte onderzoeksteam hebben in minder dan vier weken significante bewijzen gevonden met betrekking tot de moord”, zei Frank Jang, woordvoerder van de Canadese politie. Daardoor kon de 27-jarige Sean McKenzie opgepakt worden. Hij is in beschuldiging gesteld van moord. Hij had tot nu geen strafblad.