35-jarige vrouw gedood in appartement, man opgepakt

Zoersel - Een 35-jarige vrouw is woensdagavond om het leven gebracht in een appartement in de Handelslei in Sint-Antonius (Zoersel). Dat bevestigt het parket donderdagochtend.

“Rond 19 uur is het lichaam van de vrouw ontdekt”, zegt Lieselotte Claessens van het parket Antwerpen. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat zij met geweld om het leven is gebracht. Politie, labo en wetsdokter zijn gisterenavond nog afgestapt. Er is een onderzoeksrechter gevorderd wegens moord.”

In het kader van het onderzoek werd woensdagavond een man van 49 opgepakt. Over zijn rol of over zijn relatie met het slachtoffer kan het parket naar eigen zeggen nog geen uitspraken doen.

Volgens Het Laatste Nieuws werd de vrouw omgebracht werd door haar partner. Het koppel woonde nog maar drie maanden in de flat en volgens buren gaat het om een appartementsblok voor mensen die begeleiding nodig hebben. Het zou niet de eerste keer zijn dat de politie moest langskomen voor een uit de hand gelopen ruzie.