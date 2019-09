Nico Vanoverbeke (47) stierf zondag op zijn verjaardag. Hij had een barbecue voor de hele familie gepland, maar werd niet meer wakker. “Alles stond klaar, maar het bleef onaangeroerd. Net het scenario van een slechte film”, zegt zijn weduwe.

“In plaats van zijn verjaardagsfeest te vieren, zaten we plots allemaal samen rond de tafel om zijn begrafenis te regelen. Hij had zijn barbecue tot in de puntjes voorbereid, maar hij heeft nooit achter ...