“Rapport brengt nog meer bezwarende elementen over Trump en Oekraïne”

Volodymyr Zelensky en Donald Trump tijdens een meeting in New York. Foto: EPA-EFE

Mogelijk krijgt Amerikaans president Donald Trump nog wat meer tegenwind in de zaak rond zijn communicatie met Oekraïne. Want een geheim klokkenluidersrapport over de zaak, wordt mogelijk binnenkort vrijgegeven, met daarin “nog veel meer bezwarende feiten”.

De Democratische oppositie wil de Amerikaanse president laten afzetten na een vreemd telefoontje met z’n OekraÏense ambtsgenoot. Trump vroeg er zijn ambtsgenoot Volodymyr Zelensky om te onderzoeken hoe de zoon van Joe Biden, allicht zijn uitdager in de volgende verkiezingen, een job had gekregen bij een groot gasbedrijf.

Het bredere rapport werd woensdagavond al verspreid onder politici in twee beveiligde kamers op Capitol Hill. Zij konden voor het eerst in detail zien wat er aan de hand was, Democratische politici zeggen dat het rapport onderschrijft wat eerder onderzoek al aantoonde.

Het document werd pas uren verspreid nadat een transcriptie werd verspreid van het telefoontje dat Trump pleegde naar Zelensky over Joe Biden en diens zoon. Volgens Mike Quigley, die het rapport kon inkijken, noemde het document “verontrustend en ernstig” en zei dat het de zorgen van de Democraten versterkte. “Nu ben ik nog meer verontrust dan ik was toen ik de transcriptie van het gesprek las”, zegt Chuck Schumer, fractieleider in de Senaat. Het rapport zou ook andere getuigen noemen van het “vreemde gedrag” en “tal van andere documenten.”

Volgens Trump valt het allemaal wel mee. In een persconferentie zei hij dat de klokkenluider die het rapport lekte geen toegang had tot dichte informatie over de zaak. En bovendien vond hij zijn gesprekken met buitenlandse leiders wél gepast.