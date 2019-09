Koala Wazza overleeft aanrijding met 110 per uur

Een koala heeft een zware crash in Australië als bij wonder overleefd. Meer nog, een auto botste tegen Wazza met een snelheid van 110 per uur, het dier werd meegesleurd, maar de koala was slechts lichtgewond.

Volgens ABC werd Wazza maar liefst tien kilometer lang voortgesleept aan de voorkant van een wagen op de Pacific Highway in Nieuw-Zuid-Wales, een regio in Australië. Pas toen de auto stopte, kon het diertje zichzelf bevrijden. Als bij wonder was het dier niet zwaargewond, enkel een poot was licht geraakt.

Enkel de poot van Wazza raakte gewond. Foto: Koala hospital, Port Macquarie

Toen de auto stopte, vluchtte Wazza een boom in. De bestuurder belde een dierenziekenhuis. “Volgens mij heeft ze haar achterpoten opgetrokken en heeft dat de verwondingen beperkt. Had ze dat niet gedaan, dan had ze allicht geen poten meer”, zei een arts aan The Guardian. “Toen ze binnenkwam in het ziekenhuis was de koala erg wild. e meeste wilde dieren vinden zo’n onderzoek niet zo fijn.”

Wazza is ongeveer drie jaar oud en komt nog even bij in het ziekenhuis. “Ze doet het geweldig en kan binnen de drie weken terug vrijgelaten worden. Ze klimt hier al in bomen, maar enkel in de kleinste”, zegt de arts nog.