Reddingsplan van Vlaamse overheid amper succesvol: veel uitgezette hamsters al dood

/ Tongeren -

Goed en slecht nieuws over de “wilde hamster” die de Vlaamse overheid opnieuw tracht te introduceren in onze contreien. Van de bijna 50 exemplaren die de voorbije zomermaanden in de omgeving van het Limburgse Tongeren zijn uitgezet, zijn intussen bijna alle mannetjes gesneuveld. “Ze zijn opgegeten door roofdieren, of gedood door de scherpe messen van landbouwmachines”, zeggen de onderzoekers.