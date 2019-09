Chaos in Engelse beker: match gestaakt, toeschouwers weg… om uiteindelijk toch door te spelen, met 28 minuten blessuretijd

Vreemd verhaal uit de Engelse League Cup, waar de match tussen Burton Albion en Premier League-team Bournemouth maar liefst drie keer stilgelegd moest worden.

Problemen met de verlichting waren de spelbreker in de wedstrijd tussen Burton Albion en Bournemouth van woensdagavond. In de 53ste minuut werd het stadion voor het eerst in duisternis gehuld, maar twee minuten later werkten de schijnwerpers weer. Dus werd maar gewoon doorgespeeld. In minuut 63 was het echter hetzelfde liedje. Deze keer duurde de panne acht minuten.

Foto: Action Images via Reuters

Toen de verlichting in minuut 76 voor een derde keer uitviel, floot scheidsrechter John Busby de wedstrijd voortijdig af. Alleen was dat buiten de voetbalbond gerekend: terwijl de fans al op weg naar buiten waren, maakten zij duidelijk aan scheidsrechter Busby en thuisclub Burton Albion dat het spel in totaal 30 minuten mag stilliggen door pannes met de verlichting vooraleer de match gestaakt moest worden.

Stewards moesten fans die het stadion al verlaten hadden duidelijk maken dat de wedstrijd toch nog zou verdergaan. Foto: Action Images via Reuters

Wat volgde was chaos: de club probeerde de fans inderhaast duidelijk te maken dat ze toch allemaal terug naar hun zitjes moesten, omdat de wedstrijd mogelijk toch verder gespeeld zou worden. Heel evident was dat niet, want sommigen onder hen hadden het stadion al verlaten. Uiteindelijk ging de verlichting net op tijd weer aan. Zo kon de match toch nog afgewerkt worden… met maar liefst 28 minuten blessuretijd.

Just the 28 minutes added time at #BURBOU 😂 pic.twitter.com/Kae9tEtylh — FPL Mario (@FPLMario) September 25, 2019

Volgens Burton Albion zouden de problemen met de verlichting niet te wijten zijn aan de club, maar aan een lokaal probleem met de elektriciteitstoevoer. Het werd trouwens ook op het veld een avond om niet snel te vergeten voor de League One-club (de Engelse derde klasse), want ondanks het feit dat het maar 33% balbezit had klopte het Premier League-club Bournemouth met 2-0.