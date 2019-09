Vincent Kompany geeft voor het eerst sinds lang nog eens tekst en uitleg: “Ik kan me niet permitteren om te blijven verliezen”

De opluchting om de bekerzege tegen Beerschot was groter dan de frustratie om zijn weer opspelende hamstringblessure. Vincent Kompany (32) is wellicht weer een tijd out, maar na alle kritiek op Anderlecht vond de speler-manager het tijd om toch eens behoorlijk uitgebreid te praten met de media. “Ons grote probleem is dat we niet volwassen genoeg zijn als ploeg.”