“Als ik op een zitting over zestig dossiers moest oordelen, ging het gemiddeld bij veertig over onbetaalde rekeningen.” Dat zegt de Brugse vrederechter Boudewijn Van Hove (67) vandaag in Het Nieuwsblad. De vereniging van vrederechters komt tot dezelfde conclusie. “Steeds meer mensen uit de middenklasse komen in financiële problemen.”