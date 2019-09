Beul van Raqqa eist dat hij berecht wordt in België

De 35-jarige jihadist Anour Haddouchi - Abu Suleiman al Belgiki - eist dat hij berecht wordt in ons land. Dat melden Duitse media. De Belg, beter bekend als de beul van Raqqa, werd zes maanden geleden in Syrië opgepakt op één van de laatste stukjes grondgebied van ISIS.

Haddouchi reisde in 2014 naar ISIS met zijn vrouw en twee kinderen uit België. Hij werd op 3 maart 2019 gevangen genomen door de Syrische Democratische Krachten (QSD) in het laatste ISIS-bastion al-Bagouz. Volgens de Belgische inlichtingendienst is hij een invloedrijk lid van ISIS. Hij werd ook bekend om de video’s van de berechtingen in Raqqa, waar hij z’n bijnaam voor kreeg. Haddouchi heeft ook een nauwe relatie met Mohammed Abrini, een sleutelfiguur in de aanslagen in Brussel en Parijs die in België gevangen zit. Volgens het Belgische ministerie van Financiën zou Haddouchi 3.500 euro van zijn rekening hebben overgemaakt naar Abrini. Het ministerie kondigde in 2016 aan dat het de rekeningen van Haddouchi en zijn vrouw Julie Maes had bevroren.

Intussen werd de man al meermaals verhoord. De jihadist geeft geen informatie over zijn taken bij de IS. Gevraagd naar zijn naam “Butcher of Raqqa” en de financiering van de aanslagen in Europa, glimlacht hij alleen maar. Haddouchi meldt dat hij na de bevrijding van Raqqa verder ging naar al-Mayadin en uiteindelijk naar Deir ez-Zor. Hij geeft toe dat ISIS veel burgers heeft vermoord. Maar volgens hem werden de moorden door de ISIS uitgevoerd uit noodzaak, als gevolg van de sharia-wetgeving. Haddouchi zegt ook spijt te hebben dat hij zich bij de ISIS heeft aangesloten.

Terug naar België

Intussen wil Haddouchi met z’n vrouw en kinderen terugkeren naar België. “Ik kan niet beslissen waar mijn procedure plaatsvindt. Maar ik ben een Belgisch staatsburger en zou graag met mijn gezin terugkeren. Als ik veroordeeld word, zou dat in België moeten zijn.”

