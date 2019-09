Tien werknemers in quarantaine na verdachte brief bij Bpost

Ternat - In het sorteercentrum van Bpost in Ternat zijn tien werknemers in quarantaine geplaatst nadat iemand er een brief met een verdacht poeder gevonden heeft.

Het witte poeder werd donderdagochtend rond half negen gevonden door een interimkracht. Volgens bronnen zou de werknemer niet hebben nagedacht over de veiligheidsvoorschriften en liep hij met de brief door een groot deel van het gebouw. Omdat ook het lokaal met sleutels van de bestelwagens mogelijk besmet zou zijn, is ook de pakjeslevering verstoord. De krantenronde is vanmorgen nog kunnen uitrijden, maar alles wat met gewone post te maken heeft niet.

De brandweer is ter plaatse en ook de Civiele Bescherming heeft een ploeg gestuurd. Intussen is de Civiele Bescherming samen met de politie terug vertrokken. Het poeder wordt nu in een labo onderzocht, zo lang niet duidelijk is wat het spul precies is, blijft het personeel in quarantaine.