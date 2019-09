Anderlecht bouwt feestje in de kleedkamer na moeizame zege tegen Beerschot uit 1B, met dank aan materiaalman “Jeanke”

RSC Anderlecht heeft zich woensdag voor de achtste finales van de Beker van België geplaatst. Tot daar het goede nieuws voor de Brusselaars want op het veld van Beerschot uit 1B won het pas na verlengingen met 2-3 en Vincent Kompany viel al na 25 minuten opnieuw geblesseerd uit. De opluchting was echter zo groot dat er toch een stevig feestje werd gebouwd in de kleedkamer. Met dank aan materiaalman Jean “Jeanke” De Bock.