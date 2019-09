Medewerker OCMW Izegem ontslagen wegens fraude: cash voor cliënten verdween in eigen zakken

Izegem - Het college van burgemeester en schepenen heeft maandagavond een medewerker van het OCMW in Izegem ontslagen wegens fraude. Door een klacht van een cliënt liet de stad een onderzoek voeren door Audit Vlaanderen. Daaruit is intussen al gebleken dat er sprake is van fraude door de medewerker.

Begin deze zomer diende een cliënt van OCMW Izegem een klacht in inzake onregelmatigheden bij zijn betalingen. Daarop werd een intern onderzoek gestart. Al snel waren er gegronde redenen om een verder onderzoek op te starten. Zo zou de man jarenlang cash geld verduisterd hebben dat hij eigenlijk had moeten geven aan cliënten van het OCMW. De stad schakelde Audit Vlaanderen in om een grondig onderzoek te voeren naar de medewerker. Sinds de start van dat onderzoek blijkt al fraude te zijn vastgesteld. De medewerker werd met de feiten geconfronteerd en bekende alles. Daarom besloot het college van burgemeester en schepenen maandagavond om de medewerker te ontslaan.

Momenteel loopt het onderzoek van Audit Vlaanderen nog. “Het is de bedoeling dat dat onderzoek voor het einde van dit jaar wordt afgerond. Het eindrapport zal aan de gerechtelijke politie worden overgemaakt om een eventuele strafzaak op de starten”, zegt burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA). “Indien nodig zullen we ook extra stappen nemen inzake interne controle bij het OCMW in de toekomst”, aldus Bert Maertens.