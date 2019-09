Oud-president Jacques Chirac (86) overleden

De Franse president Jacques Chirac is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan het Franse persagentschap AFP laten weten. Chirac was president van Frankrijk van 1995 tot 2007. Hij was ook burgemeester van Parijs en tweemaal premier. De laatste jaren van zijn politieke carrière stonden in het teken van schandalen.

“De president is vanochtend ingeslapen, omgeven door zijn naasten”, laat de familie van Chirac weten. Het ging al een hele tijd slecht met de gezondheid van de voormalige premier en president. In 2016 kroop hij al eens door het oog van de naald. Toen werd hij in het ziekenhuis van Pitié-Salpêtrière in Parijs opgenomen met een longontsteking. Op vakantie in Marokko kreeg hij plots ernstige ademhalingsproblemen en hoge koorts. “Chirac heeft het maar nipt gehaald”, klonk het toen in de Franse media op basis van een familiale verklaring. Het was toen zo nipt, dat een minister hem zelfs al had doodverklaard. “Zijn toestand was zeer, zeer zorgwekkend.” Sinds 2005 werd hij trouwens geregeld opgenomen in het ziekenhuis.

Na de bekendmaking van zijn overlijden hielden de Senaat en de Assemblée nationale een minuut stilte.

Chirac draaide decennialang mee in de top van de Franse politiek. Zijn carrière kende hoge toppen en diepe dalen. Hij stichtte mee de centrumrechtse partij Rassemblement pour la République (RPR), was gedurende twee termijnen president, was meermaals minister, driemaal burgemeester van Parijs en tweemaal premier.

Politiek zal Chirac vooral herinnerd worden voor het moment dat hij neen zei tegen George W. Bush. De Amerikaanse president wou Irak binnenvallen met de steun van de VN. Maar Chirac was niet overtuigd en dreigde zelfs met een veto binnen de VN, waardoor Bush dan maar op eigen houtje Irak aanviel. Voor Chirac een goeie PR-zet in binnen- en buitenland.

Maar de laatste jaren van zijn politieke carrière werden steeds meer overschaduwd door schandalen. Onder meer met een aantal bouwprojecten in Parijs bleek gefraudeerd te zijn. Medewerkers werden veroordeeld, maar Chirac genoot toen nog immuniteit. Het zorgde wel voor een smet op z’n carrière.

Drie minuten

En ook het persoonlijk leven van Chirac was vaak voorwerp van sappige verhalen. Een recente biografie werpt een nogal pikant licht op zijn levenswandel. Chirac was de opvolger van François Mitterand, bekend om de quote ‘Et Alors?’. Toen Chirac in 1997 aan de macht kwam, had hij zelf al een bijnaam: Meneer-drie-minuten-douche-inbegrepen. Die naam had hij gekregen van journaliste Michelle Cotta met wie hij een korte affaire had. Cotta gaf die bijnaam omdat Chirac - de getrouwde Chirac, nota bene - zoveel minnaressen had dat het moest vooruitgaan.