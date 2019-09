Zeeschildpadden spoelen aan op strand en zijn helemaal bedekt met zwarte smurrie: “Verontrustend”

Er circuleren trieste beelden op het internet van zeeschildpadden die helemaal bedekt met een laag olie aanspoelen op een strand. Brazilië heeft er de laatste weken flink mee te kampen. Het ministerie van Milieu een onderzoek is gestart om de oorsprong van de zwarte smurrie te vinden.

Vooral de video’s vanop een strand in Maranhão zijn schrijnend. Het fragment laat een dode aangespoelde schildpad zien die helemaal bedekt is olie. Even wrijven met een vinger over het schild maakt bovendien duidelijk hoe dik het zwarte goedje wel is.

Gelukkig zijn er ook exemplaren die de zware omstandigheden als bij wonder overleven. Zo mocht een dwergschildpad in Redinha zich gelukkig prijzen dat het op tijd de hulp kreeg van enkele redders. Ze brachten het dier naar Natal Aquarium in Paraíba, waar ze de olie zo grondig mogelijk probeerden te verwijderen.

Sinds het begin van september zijn al zeker zes reptielen getroffen door de smurrie. Voorlopig heerst nog onduidelijkheid over waar de olie vandaan komt.

bekijk ook

‘Hitsige’ schildpad jaagt op zonnende vrouw en haar luchtmatras

Vrijlating van schattig schildpadje neemt onverwachte wending zodra het dier in meer belandt

Man vindt schildpad volledig verstrengeld in plastic: “Ik moést hem redden”