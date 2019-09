Schandaaltje in Frankrijk: “Politie denkt dat ploegmaat luxehorloge van Kasper Dolberg gestolen heeft”

Schandaal in Frankrijk, waar de politie de jonge Nice-aanvaller Lamine Diaby-Fadiga ervan verdenkt de horloge van ploegmaat Kasper Dolberg gestolen te hebben. Althans, dat schrijft de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe. De 18-jarige Franse jeugdinternational riskeert ontslagen te worden.

Dolberg, die afgelopen zomer Ajax ruilde voor het Franse Nice, stond al na enkele weken bij zijn nieuwe club een onaangename verrassing te wachten. Vorige week maandag 18 september werd zijn horloge - ter waarde van maar liefst 70.000 euro - ontvreemd uit de kleedkamer van het oefencomplex van Nice.

De Deen liet het daar niet bij en diende klacht in bij de politie. Het onderzoek spitste zich al snel toe op de ploegmaats van Dolberg. Volgens L’Equipe vermoeden ze intussen dat de jonge Lamine Diaby-Fadiga de dief is. De club heeft een disciplinair onderzoek ingesteld naar Diaby-Fadiga, die Frans jeugdinternational is en al vanaf zijn dertiende bij de club speelt. Hij riskeert ontslagen te worden.