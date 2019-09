Plofkraakbende opgerold in Italië en België

Een vermoedelijke bende die verschillende plofkraken pleegde op geldautomaten in de regio Charleroi is dinsdag opgerold in Italië en België. Vier verdachten zijn aangehouden in ons land. Ze ontkennen. Dat zegt het parket van Charleroi.

De vier zijn dinsdag opgepakt en aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze van mei tot juli 2019 zeker drie plofkraken pleegden op bankautomaten in Châtelineau, Montigny-le-Tilleul en Fontaine-l’Évêque. In Italië zijn vijf verdachten opgepakt voor gelijkaardige feiten.

Het gerecht had een oproep tot getuigen gelanceerd op 21 juli na een plofkraak op een Bpost-kantoor in Fontaine-l’Évêque. De vier verdachten, drie mannen en een vrouw, ontkennen. Ze liepen in het verleden al veroordelingen op. Over hun precieze buit heeft het parket geen uitspraken gedaan. Een van de komende dagen verschijnen ze voor de raadkamer in Charleroi.