Lichaam verdwaalde tachtiger teruggevonden in Hoge Venen

In de Hoge Venen is het lichaam van Pierre Eloy teruggevonden. De tachtiger was exact een week geleden vermist geraakt in de buurt van Spa.

Vorige week donderdag verliet Pierre Eloy het revalidatiecentrum van Nivezé. Kort nadien belde hij zijn dochter, hij zei dat hij verdwaald was geraakt. Sindsdien gaf hij geen teken van leven meer. Nu, exact een week later, is het lichaam van de bejaarde man teruggevonden. Verscheidene tientallen mensen hebben helpen zoeken naar de man. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in de Hoge Venen, in de buurt van de Baraque Michel.